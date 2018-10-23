Памфилова рассказала, как улучшить избирательную систему

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что для улучшения избирательной системы в России необходимо менять правила, а не людей, задействованных в этой системе.

"Многие члены комиссий — ТИКов и УИКов — они распрямили плечи и стали себя уважать. Не людей надо менять, надо менять правила. Поверьте мне, если самые зловредные звенья вычленить, 99% просто будут уважать себя и работать, как профессионалы, как положено", — сказала Памфилова, подводя итоги круглого стола "Актуальные вопросы совершенствования и развития избирательного законодательства".

Памфилова отметила, люди, задействованные на выборах, в большинстве своем хорошие, добросовестные и переживающие. Важно, по мнению главы ЦИК, привлекать молодежь к работе на избирательных участках. Таким образом, по словам Памфиловой, также удастся обеспечить для молодежи социальный лифт.

"Они должны чувствовать, что в своей стране они востребованы, что у них есть перспективы. Сегодня он наблюдатель, завтра он член комиссии УИК, завтра — председатель, послезавтра — председатель ЦИК. Это социальные лифты внутри страны", — уточнила Памфилова.