В Дагестане впервые провели операцию по внутриутробному переливанию крови

МАХАЧКАЛА, 23 окт — РИА Новости. Специалисты дагестанского перинатального центра "Мама Патимат" впервые провели операцию по переливанию крови ребенку, находившегося в утробе матери, сообщает пресс-служба медучреждения.

Операцию провели врачи отделения патологии беременности центра.

"Эта процедура — современный подход к ведению резус-конфликтной беременности. Операция по внутриутробному переливанию крови позволит сохранить плод с несовместимостью крови с кровью матери", — сказали в пресс-службе.

При этом представитель пресс-службы отметил, что эта проблема является одной из ведущих причин перинатальной заболеваемости и смертности.

"Ранее, для проведения подобных операций многим пациентам приходилось выезжать за пределы республик, но сейчас у многих молодых семей появилась возможность избежать проблемы резус-конфликта, доносить и родить здорового ребенка", — сказали в пресс-службе.

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