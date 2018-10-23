В Кремле прокомментировали проект о новостных агрегаторах

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Кремле считают обоснованным снижение порога участия иностранцев в новостных агрегаторах до 20%, но нужно проработать вопрос с экспертами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрегаторов в РФ. Новостные агрегаторы Google и "Яндекс" изменят структуру собственности, в частности, могут продать акции российским акционерам в случае приятия проекта об ограничении иностранного участия в их уставном капитале, заявил при этом один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Да", — ответил Песков на вопрос, считают ли в Кремле обоснованным закон, учитывая, что соответствующий закон уже действует для СМИ.

"Безусловно, предстоит еще экспертная проработка", — добавил он.