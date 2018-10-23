Этап акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" пройдет 23-26 октября в Подмосковье

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Московской области с 23 по 26 октября пройдет очередной этап III Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция", организованной Минздравом РФ совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
В Московской области мобильные пункты тестирования (МПТ), в которых квалифицированные специалисты ГБУЗ "Московский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" проведут бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием, сделают остановки в Королеве, Балашихе, Химках, Красногорске.
Задача акции — привлечь внимание жителей регионов к проблеме и повысить мотивацию к прохождению тестирования, увеличить количество людей, сдавших тест на ВИЧ, донести до людей информацию о ВИЧ-инфекции, помочь защитить себя и близких. В МПТ любой желающий сможет пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию, отмечает Минздрав.
Итоговое мероприятие, посвященное участию региона во Всероссийской акции Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция", пройдет 26 октября в Красногорске.
Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию третий год подряд проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации в рамках Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.