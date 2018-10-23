Губернатор Ямала рассказал, когда начнут строительство моста через реку Пур

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Строительство моста через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начнется этой зимой и будет продолжаться около 2,5 лет – до 2021 года, сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети Instagram, отвечая на вопросы жителей округа.

Ранее губернатор на своей странице в Instagram предложил жителям автономного округа задать ему вопросы. Из них глава региона выбрал пять и ответил на них лично, выложив видеоответы. Остальные вопросы были перенаправлены в профильные ведомства округа, которые ответят жителям. Один из пяти вопросов, на которые ответил Артюхов, касается моста через реку Пур. Жительница региона спросила, когда начнется строительство моста.

"Начнем строить уже этой зимой. Для этого нам потребовалось менять даже федеральные законы. Но вся работа сделана, и у нас есть все условия, чтобы начать строить. Два с половиной года, мы планируем, потребуется строителям, чтобы построить этот сложный объект", — сказал Артюхов.

Он добавил, что в 2021 году мост будет сдан. "Я уверен, все у нас получится в срок, и в 2021 году наконец-то мы соединим наши берега", — подчеркнул губернатор.

Ранее он заявлял, что будут предприняты все усилия по дальнейшей реализации проекта строительства моста через реку Пур, который будет возведен в округе по схеме концессии.

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