Форум-выставка "Москва – энергоэффективный город" пройдет 24-26 октября

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Форум-выставка "Москва – энергоэффективный город" пройдёт в столице 24-26 октября на Новом Арбате, участники мероприятия обсудят внедрение цифровых технологий в городское хозяйство, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства столицы.

"Главной темой форума станет внедрение цифровых технологий в городское хозяйство. Предприятия комплекса городского хозяйства Москвы продемонстрируют новейшие энерготехнологии, работу систем автоматизации инженерного обеспечения: отопления, вентиляции, кондиционирования, тепло-, электро- и водоснабжения зданий, уличного и внутридомового освещения, технологии переработки отходов жизнедеятельности города – все то, что повышает уровень комфорта жителей Москвы и соответствует концепции "умного дома", "умного квартала", "умного города", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что в рамках форума участники найдут ответы на ряд актуальных вопросов: станут ли "умные технологии" широко востребованы в городском хозяйстве Москвы, что сейчас нужно для развития цифровых технологий в городском хозяйстве, какие перспективные проекты развития городского хозяйства существуют сегодня.

Результатом форума и выставки станет выбор лучших и наиболее доступных инновационных технологий для их дальнейшего использования в столице, заключили в ведомстве.