Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве. Архивное фото

Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Облачная погода прогнозируется в Москве во вторник, максимальная температура воздуха не будет превышать плюс 9 градусов, в городе пройдет кратковременный дождь, сообщил РИА Новости главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погоду сегодня в Москве будет определять наступающий с северо-запада атлантический циклон, поэтому будет преобладать облачная погода, пройдут кратковременные дожди", — сказал Тишковец агентству во вторник.

По данным центра погоды, температура воздуха в Москве составит не более плюс 7 — плюс 9 градусов, по области — плюс 5 — плюс 9 градусов.

Ветер ожидается юго-западный, южный со скоростью 4-9 метров в секунду.

"Давление будет очень сильно падать и составит 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы на 10 единиц", — добавил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в столице в середине недели ожидаются серьезные колебания атмосферного давления: к четвергу оно понизится до показателей, соответствующих большой высоте — до 725 миллиметров.