МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Александр Чернышев. В сентябре житель города Клинцы Леонид Щепель спас 88-летнюю Клару Шаламовну Меламед от избиения пьяным дебоширом. Ему грозило судебное разбирательство — нападавший подал заявление о нанесении телесных повреждений. Однако производство по делу прекратили. Впрочем, бывают случаи и похуже: когда спасители сами оказываются за решеткой. Как помочь в беде и не угодить на скамью подсудимых — в материале РИА Новости.

Прибегать к физическому насилию даже для спасения жизни и здоровья людей следует крайне аккуратно — это в очередной раз доказала история Леонида Щепеля. РИА Новости опубликовало материал об издевательствах над 88-летней жительницей Клинцов в середине сентября. Тогда Щепель, проснувшись в выходной день от душераздирающих криков с улицы, поспешил на помощь. Во дворе он увидел, как пьяный жестоко избивает пожилую женщину, повалив ее на землю. Снимая происходящее на видео, Леонид несколькими ударами ногой нейтрализовал дебошира, а потом с друзьями вызвал пенсионерке скорую: у Клары Шаламовны были сломаны два ребра, выбит зуб, на теле — многочисленные гематомы. Ее госпитализировали.

По словам Щепеля, сейчас пострадавшую уже выписали: она находится на амбулаторном лечении, чувствует себя хорошо. Ее обидчик Сергей Кравченко ждет своей участи в СИЗО: его обвиняют по ч. 2 ст. 112: "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений".

Хотя в соцсетях поступком Щепеля все восхищались, ему грозил суд. "Меня пригласили в местный опорный пункт МВД 16 октября и вручили протокол об административном правонарушении, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ: "Нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий". По этой статье полагается штраф от пяти до тридцати тысяч рублей. Полицейские отнеслись ко мне с сочувствием, сказали, что я поступил правильно, однако не отреагировать на заявление Кравченко они не имеют права. Меня заверили, что суд ограничится минимальным размером штрафа", — рассказал РИА Новости Леонид Щепель.

Он не скрывает, что такой поворот событий его задел: "Понимаю, у закона эмоций нет, но я человек, и меня они переполняют". Леонид был готов настаивать на своем до конца. "Это дело принципа. Пройти мимо я не мог. Помог человеку, возможно, спас жизнь. К тому же если бы я проиграл дело, у Кравченко появились бы основания подать гражданский иск о компенсации материального и морального вреда, а это совсем другие деньги", — поясняет Щепель.

© Фото : из личного архива Леонида Щепеля Леонид Щепель © Фото : из личного архива Леонида Щепеля Леонид Щепель

Местные юристы Дмитрий и Валерия Артемьевы согласились безвозмездно оказывать ему юридические услуги. "В нашей практике уже были подобные случаи: к примеру, когда сожитель защитил свою даму сердца от бывшего мужа, а его привлекли к ответственности. Несмотря на существование ст. 37 УК — "Необходимая оборона" и ст. 39 УК — "Крайняя необходимость", такое не редкость. Конечно, и тут есть границы. Однако Щепель действовал разумно, как раз в пределах крайней необходимости. Его поступок был направлен на предотвращение преступления, а значит, не выходит за рамки закона. Он заслуживает не штрафа, а награды", — прокомментировал РИА Новости Артемьев.

То ли благодаря адвокатам, то ли под давлением общественного мнения в полиции ход делу не дали. "Сотрудники МО МВД России "Клинцовский" в рамках возбужденного административного расследования рассмотрели заявление и приложенные к нему материалы. По результатам проведенной проверки 19 октября вынесено постановление о прекращении дела по причине отсутствия состава административного правонарушения. Защитивший женщину сосед не имел прямого умысла причинить нападавшему физическую боль. Он действовал с целью защиты жизни и здоровья жертвы и предотвратил более тяжкие последствия преступных действий", — сообщил РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Брянской области Сергей Королев.

"Лучше встану живым щитом, чем ударю"

Подобные случаи с гораздо более печальным финалом были и в других регионах. РИА Новости уже рассказывало об уголовном деле, фигурантом которого стал житель Бердска Дмитрий Кондратенко. В сентябре 2017 года он, защищая пожилых родственников от избиения двумя пьяными, нанес удар одному из нападавших — Игорю Шелепову. Попытавшись ретироваться, тот споткнулся, упал на асфальт, разбил голову и потерял сознание. Шелепову вызвали скорую, до ее приезда Кондратенко оказал ему первую помощь. Позже он пришел в полицию и написал явку с повинной.

За жизнь Игоря Шелепова врачи боролись неделю, однако спасти не смогли — 30 сентября он скончался, не приходя в сознание.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Василий Кальван Игорь Шелепов дебоширит в шашлычной Бердска за час до драки с Дмитрием Кондратенко

Свидетели подтвердили, что Кондратенко был трезв, в то время как видео с камер наблюдения показали: Шелепов и Яковенко до инцидента громко выпивали в шашлычной. Оттуда их выгнала группа быстрого реагирования, которую вызвали сотрудники заведения. После компания еще около часа цеплялась к прохожим на улице.

Восемь месяцев следствия и судебного разбирательства Дмитрий провел за решеткой. Обвинение просило для него 9,5 лет колонии строгого режима по ч. 4 ст. 111: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Однако судья переквалифицировала уголовное дело на другую статью — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны".

Кондратенко приговорили к 11 месяцам исправительных работ и прямо в зале суда освободили из-под стражи — от волнения Дмитрий даже расплакался. Его также обязали выплатить 350 тысяч рублей родственникам погибшего — у того остались жена и двое маленьких детей. В законную силу приговор вступил только 26 сентября 2018-го: потерпевшая сторона безуспешно пыталась его обжаловать.

"Каждый месяц буду выплачивать по пять процентов от зарплаты. В жизни пальцем никого не тронул, а тут заступился за близких — и на тебе. Вечерами на улицу боюсь выходить — мало ли что. Всех теперь зовем к себе в гости, так спокойнее. Если бы подобное случилось сейчас, просто встал бы живым щитом — пусть бьют. Я больше руки не распускаю — себе дороже", — признается Дмитрий.

"Больше не помогаю"

За героизм пришлось заплатить и жителю Новосибирска Дмитрию Морковину. В мае 2017-го в центре города он с приятелем сидел в машине и наблюдал малоприятную картину: два крепких бритоголовых молодых человека в спортивной форме хватали девушек за руки, отбирали кепки у парней, громко ругались и пытались пройти в ночной клуб — их не пропускали.

В конце концов пьяный дуэт пристал к молодой паре: хулиганы начали хватать девушку, а парня погнали пинками. Дмитрий подбежал, попытался увести пару, и дебоширы переключили внимание на него. Не дожидаясь расправы, Морковин ударил первым. Нападавший упал, второй не полез.

© Фото из личного архива Дмитрия Морковина Дмитрий Морковин © Фото из личного архива Дмитрия Морковина Дмитрий Морковин

На следующий день Дмитрий написал явку с повинной. Оказалось, упавший хулиган получил открытую черепно-мозговую травму. На Дмитрия возбудили дело по ч. 1 ст. 111 — "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Доказать, что он защищался, могли бы свидетели — та самая пара, которой он помог. Однако они в суде так и не появились. Дмитрию грозило лишение свободы сроком до восьми лет.

Спасла экспертиза, показавшая, что потерпевший получил черепно-мозговую травму в результате падения с высоты собственного роста, а не из-за удара. Кроме того, вокруг этой истории поднялась большая шумиха, вскоре дело переквалифицировали, заменив формулировку "умышленное" на "причинение вреда по неосторожности". Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до шести месяцев.

"Ранее меня не судили, поэтому, скорее всего, дело бы закончилось штрафом. Это понимал и потерпевший: сначала он просил у меня заоблачную сумму, чтобы разойтись "мирно". После переквалификации мы договорились на сто тысяч рублей — судимость мне ни к чему. За примирением сторон дело было прекращено. Нервов я потратил немало, больше за людей не вступаюсь. Хотя уже были ситуации, в которых следовало бы. Хорошо, тогда нашлись другие храбрецы. Грустно, что система учит людей дистанцироваться от чужой беды", — посетовал в беседе с РИА Новости Морковин.

Борьба, а не бокс

Внимание общественности помогло избежать возможных проблем еще одному герою. "Вечером 19 апреля 2017 года я возвращался с работы на велосипеде. Стоя на светофоре, увидел, как через дорогу мужчина буквально вколачивает в асфальт ребенка (как выяснилось позже, своего собственного четырехлетнего сына. — Прим. ред.): поднимает его и с силой бросает о землю. Я поспешил на помощь. Ударил кулаком по уху, тот упал. Для верности нанес еще два удара. Потом привел ребенка в чувство. Прохожие остановили проезжавшую мимо скорую, медики стали оказывать ему помощь", — восстанавливает для РИА Новости хронологию событий Руслан Мелиев из Екатеринбурга.

© Фото из личного архива Руслана Мелиева Руслана Мелиева награждают медалью "За содействие" © Фото из личного архива Руслана Мелиева Руслана Мелиева награждают медалью "За содействие"

Опасаясь последствий, он пришел к знакомому в органах и сообщил о случившемся. "Они меня уже искали. Спросил, собирать ли вещи. Но тот только улыбнулся: оказалось, вышел приказ о награждении меня медалью "За содействие". Думаю, помогла шумиха в СМИ и соцсетях — ситуацию взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Заявление на меня все же подали, однако дело переквалифицировали со 111-й статьи на 39-ю — "Крайняя необходимость". И я вышел сухим из воды", — говорит Мелиев.

Как же помочь людям в подобных ситуациях и при этом не нажить себе проблем? "Когда нет времени ждать полицию и действовать нужно быстро, лучше всего применять не ударную технику, а приемы борьбы. К примеру, сбить человека с ног и обездвижить, скрутив руки за спиной. Такая тактика позволит избежать телесных повреждений, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность, и в то же время нейтрализует злоумышленника. Полезно снять происходящее на камеру и записать номера свидетелей — в суде это поможет доказать, что вы пытались предотвратить преступление, а не просто избили человека", — разъясняет адвокат Антон Пуляев.

Впрочем, он уточняет, что есть исключения — когда действовать можно и жестче. "Так, оружие в руках условного злодея, скажем, нож или молоток, занесенные над жертвой, говорит о явном намерении причинить тяжкий вред здоровью или убить. А значит, действия спасителя при грамотной работе адвоката попадут под ст. 39 УК — "Крайняя необходимость". Понятно, что убить можно и руками. Однако геройствовать нужно крайне осторожно — оправдаться благими намерениями в суде будет непросто, особенно если злоумышленник серьезно пострадал, а его жертва отделалась легким испугом", — заключает Пуляев.