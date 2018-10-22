МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Новостные агрегаторы Google и "Яндекс" изменят структуру собственности, в частности, могут продать акции российским акционерам в случае приятия проекта об ограничении иностранного участия в их уставном капитале, заявил один из авторов инициативы, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия").
"Речь идет исключительно о новостных агрегаторах. Естественно, новостные агрегаторы Google и "Яндекса" попадают под этот проект… Есть легальные способы изменить структуру собственности компании так, чтобы она соответствовала закону: акции можно передать в управление или продать российским акционерам, можно найти доверенных людей – граждан России. Речь идет о том, чтобы российское медиапространство находилось в собственности граждан и развивалось в соответствии с национальными интересами", — заявил РИА Новости Горелкин.
Он отметил, что в случае принятия проекта "у компаний будет время перестроиться и работать в новых условиях".