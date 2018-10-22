В Крыму ответили на предложение депутата Рады "переименовать" республику

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с телеканалом RT прокомментировал предложение депутата Верховной рады Рефата Чубарова "переименовать" республику.

Ранее Чубаров заявил, что рабочая группа, разрабатывающая проект о "статусе" так называемой Автономной Республики Крым, предложит конституционной комиссии рассмотреть вопрос о переименовании полуострова . Среди "возможных" названий — Крымская автономия, Автономная Республика Крым и Крымско-татарская автономия.

Ганжара отметил, что в Крыму давно привыкли к "подобным дурным инициативам" и не воспринимают их всерьез.

"Это не более чем пустые слова, написанные на бумаге. Уже четыре года мы с этой страной никак не связаны и не хотим быть связаны", — подчеркнул он.

Ставшими регулярными спекуляции Киева на "крымскую" тему Ганжара связал с предстоящими президентскими выборами на Украине, назвав подобные заявления "торжеством полного идиотизма".

"Нам все равно, как украинские власти будут называть наш полуостров", — заключил он.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного в 2014 году референдума, на котором более 96 процентов избирателей проголосовали за присоединение к России. Таким образом, Автономная Республика Крым, которая находилась в составе Украины до 2014 года, после референдума стала российским субъектом — Республикой Крым. Российские власти неоднократно заявляли, что жители полуострова выразили свою позицию демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".