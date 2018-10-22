Эксперт: переизбрание главы "Опоры России" поможет развитию бизнеса в РФ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Под руководством Александра Калинина "Опора России" стала эффективным инструментом решения проблем бизнеса, центром компетенции, аккумулирующим работу по поиску и воплощению в жизнь актуальных бизнес-инициатив в различных отраслях экономики, заявил РИА Новости генеральный директор корпорации "МСП" Александр Браверман, комментируя переизбрание президента объединения предпринимателей.
Браверман также отметил, что глава "Опоры России" занимает проактивную позицию, предлагая решения по совершенствованию мер поддержки предпринимателей, созданию эффективных сервисов для бизнеса.
"Благодаря организационной, консультационной и методической поддержке объединения мы получаем оперативную обратную связь от предпринимательского сообщества, рекомендации и предложения, способствующие созданию современной инфраструктуры поддержки бизнеса", — подчеркнул глава корпорации "МСП".
Ранее Александр Калинин был избран президентом "Опоры России" на очередной четырехлетний срок. За его избрание проголосовало большинство делегатов девятого съезда организации.