Эксперт: переизбрание главы "Опоры России" поможет развитию бизнеса в РФ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Под руководством Александра Калинина "Опора России" стала эффективным инструментом решения проблем бизнеса, центром компетенции, аккумулирующим работу по поиску и воплощению в жизнь актуальных бизнес-инициатив в различных отраслях экономики, заявил РИА Новости генеральный директор корпорации "МСП" Александр Браверман, комментируя переизбрание президента объединения предпринимателей.

"Избрание Александра Калинина на очередной срок, уверен, позволит в ближайшие годы добиться еще более впечатляющих результатов в области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках реализации национального приоритетного проекта, утвержденного президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным", — сказал он.

Браверман также отметил, что глава "Опоры России" занимает проактивную позицию, предлагая решения по совершенствованию мер поддержки предпринимателей, созданию эффективных сервисов для бизнеса.

"Благодаря организационной, консультационной и методической поддержке объединения мы получаем оперативную обратную связь от предпринимательского сообщества, рекомендации и предложения, способствующие созданию современной инфраструктуры поддержки бизнеса", — подчеркнул глава корпорации "МСП".

Ранее Александр Калинин был избран президентом "Опоры России" на очередной четырехлетний срок. За его избрание проголосовало большинство делегатов девятого съезда организации.