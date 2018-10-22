В МИД предупредили россиян о холере в Зимбабве

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Консульский департамент МИД РФ предупредил россиян об эпидемии холеры в Зимбабве и призвал соблюдать меры гигиены.
"С сентября этого года выявлено более 10 тысяч инфицированных, более 50 человек погибло. По данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемия может продлиться до декабря 2018 года", — указывается в сообщении.
В департаменте также отметили, что "правительство Зимбабве предпринимает активные усилия по борьбе с этим заболеванием".
"Призываем российских граждан, планирующих поездку в Зимбабве или уже находящихся там, соблюдать необходимые меры предосторожности, в том числе правила гигиены", — отмечают в консульском департаменте.