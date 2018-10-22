В МИД предупредили россиян о холере в Зимбабве

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Консульский департамент МИД РФ предупредил россиян об эпидемии холеры в Зимбабве и призвал соблюдать меры гигиены.

В аккаунте департамента в Facebook отмечается, что "в Республике Зимбабве отмечается распространение холеры".

"С сентября этого года выявлено более 10 тысяч инфицированных, более 50 человек погибло. По данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемия может продлиться до декабря 2018 года", — указывается в сообщении.

В департаменте также отметили, что "правительство Зимбабве предпринимает активные усилия по борьбе с этим заболеванием".

"Призываем российских граждан, планирующих поездку в Зимбабве или уже находящихся там, соблюдать необходимые меры предосторожности, в том числе правила гигиены", — отмечают в консульском департаменте.