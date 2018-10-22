Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и Севастополя

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о сотрудничестве Москвы и Севастополя и сообщил, что в 2019 году планируется начать реализацию ряда проектов, связанных с оказанием Севастополю помощи в благоустройстве и ремонте социальных объектов и городского пространства.
"Сегодня ситуация для этого более комфортная, поэтому мы переходим на более системную работу с Севастополем. Наметили целый ряд программ, связанных с оказанием Севастополю помощи в благоустройстве парков, скверов, дворов, улиц, ремонте и модернизации объектов соцкультбыта, школ, поликлиник, больниц. Эти проекты предполагаем начать реализовывать уже в следующем году", — сообщил Собянин.
"Я знаю, что по ФЦП, которые вы одобрили, там достаточно много крупных объектов реализуется. Мне кажется, наша задача – как раз заняться городской инфраструктурой, общественными пространствами, чтобы подтягивать до хорошего, высокого уровня", — добавил Собянин.
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