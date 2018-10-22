Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и Севастополя

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о сотрудничестве Москвы и Севастополя и сообщил, что в 2019 году планируется начать реализацию ряда проектов, связанных с оказанием Севастополю помощи в благоустройстве и ремонте социальных объектов и городского пространства.

Как сообщает сайт Кремля, в понедельник Путин провел рабочую встречу с Собяниным. Президент, в том числе, поинтересовался у столичного градоначальника, как сегодня идет сотрудничество с Севастополем, которому Москва традиционно помогает. Мэр столицы отметил, что Москва всегда рассматривала Севастополь "как действительно город-побратим".

"Сегодня ситуация для этого более комфортная, поэтому мы переходим на более системную работу с Севастополем. Наметили целый ряд программ, связанных с оказанием Севастополю помощи в благоустройстве парков, скверов, дворов, улиц, ремонте и модернизации объектов соцкультбыта, школ, поликлиник, больниц. Эти проекты предполагаем начать реализовывать уже в следующем году", — сообщил Собянин.

Он уточнил, что эти проекты "сами по себе небольшие", но, на его взгляд, очень важные для Севастополя и для горожан. Мэр Москвы также подчеркнул, что важна системность этого подхода: "чтобы это не было какое-то разовое мероприятие, чтобы это было планово в течение нескольких лет, чтобы городская инфраструктура Севастополя с каждым годом становилась лучше".

"Я знаю, что по ФЦП, которые вы одобрили, там достаточно много крупных объектов реализуется. Мне кажется, наша задача – как раз заняться городской инфраструктурой, общественными пространствами, чтобы подтягивать до хорошего, высокого уровня", — добавил Собянин.

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