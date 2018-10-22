Власти Москвы согласовали проведение акции "Возвращение имен" в двух местах

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Власти Москвы согласовали проведение акции "Возвращение имён" 29 октября около Соловецкого камня на Лубянской площади и 30 октября — около памятника "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова, сообщил РИА Новости глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Акцию в канун Дня памяти жертв политических репрессий 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади традиционно организует общество "Мемориал".

Ранее на сайте "Мемориала" появилась информация, что префектура центрального административного округа Москвы отозвала согласование акции "Возвращение имён" на традиционном месте — у Соловецкого камня — из-за строительных работ, предложив перенести ее к памятнику "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова.

Позднее глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников сообщил РИА Новости, что решение об утверждении или переносе места проведения акции "Возращение имён" примут после осмотра площадки с организаторами, МВД и городскими структурами в понедельник.

"Решение есть о том, что акция будет проводиться 29 и 30 числа, идёт процесс обсуждения всех организационных нюансов, связанных с логистикой, с проходом, с безопасностью, потом мы окончательно схему утвердим. Акция будет и там, и там: 29 октября у Соловецкого камня, а 30 октября — у Стены (памятник "Стена скорби" — ред.), — сказал Черников.

Исполнительный директор общества "Мемориал" Елена Жемкова подтвердила РИА Новости проведение акции, которая обсуждалась на совещании с представителями профильных ведомств.

"На этом совещании, которое было с представителями всех включённых в этот процесс ведомств: и департамента строительства города Москвы, и ГУВД, и ГИБДД, и других. Были представители всех структур и, в общем, посмотрели площадку, посмотрели какие там проблемы… Главный вывод, который мы сделали, договорились, что акция памяти жертв политических репрессий пройдёт, она состоится, она пройдёт 29 октября с 10 утра до 10 вечера, в традиционном месте на Лубянской площади у Соловецкого камня", — сказала Жемкова РИА Новости в понедельник.