Аксенов считает, что детсады и школы должны охранять сотрудники с оружием

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов намерен настаивать, чтобы дошкольные учреждения и школы в Крыму и по всей стране охраняли аттестованные сотрудники с табельным оружием.

Он отметил, что правительство Крыма к концу недели обобщит предложения об усилении мер безопасности в учебных заведениях. О создании рабочей группы для выработки предложений по профилактике трагедий, подобных керченской, говорилось ранее.

"При этом буду настаивать на том, чтобы школы и детские сады вне зависимости от ситуации на постоянной основе охраняли только аттестованные вооруженные сотрудники с табельным оружием. Как конкретно будет выглядеть решение по данному вопросу, можно будет понять только после принятия его на федеральном уровне, а до тех пор мы делаем все возможное для обеспечения безопасности крымчан", — написал Аксенов на своей странице в соцсети Facebook.

Он выразил уверенность, что меры по обеспечению безопасности должны быть доработаны не только на территории Крыма, но и по всей стране.

В минувшую среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали более 50. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.