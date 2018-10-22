Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости

ПЕНЗА, 22 окт — РИА Новости. Пензенская область вошла в пятерку лидеров среди регионов России по снижению неформальной занятости и заняла второе место по этому показателю в Приволжском федеральном округе, сообщает областное правительство.

"По состоянию на 1 октября, трудовые договоры заключены с 19,667 тысячи граждан, работавших неофициально, что составляет 98,3% от установленного для региона контрольного показателя на 2018 год в 20 тысяч человек. В рейтинге субъектов Приволжского федерального округа по снижению неформальной занятости регион занимает второе место и пятое место среди субъектов РФ", — говорится в сообщении.

Работа по легализации трудовых отношений находится на личном контроле губернатора области. "Мы не должны прекращать профилактику, необходимо постоянно говорить о последствиях неформальной занятости как для конкретного жителя, так и для работодателя, чтобы они знали о неотвратимости наказания и ответственно относились к своим обязательствам", – цитирует главу региона Ивана Белозерцева его пресс-служба.

В правительстве области отметили, что комиссии по легализации занятости в муниципалитетах области собирались за первые девять месяцев этого года 710 раз, заслушав в ходе заседаний свыше 1,4 тысячи "проблемных" работодателей.

По данным властей, материалы по 112 организациям направлены в Государственную инспекцию труда в Пензенской области, которая за январь-сентябрь вынесла 164 постановления о привлечении работодателей к административной ответственности за уклонение либо ненадлежащее оформление трудового договора с наложением штрафов на сумму свыше 2,4 миллиона рублей.

"По итогам первого полугодия подтвержден факт трудоустройства 78,8% легализованных работников. Сумма страховых взносов, поступившая в бюджет Пенсионного фонда РФ за этих граждан, составила 49,2 миллиона рублей", — отмечается в сообщении.