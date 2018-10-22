Кубань заняла первое место по числу заявок в ЮФО на конкурс "Лидеры России"

КРАСНОДАР, 22 окт — РИА Новости. Краснодарский край оказался на первом месте в Южном федеральном округе (ЮФО) по количеству регистраций на конкурс "Лидеры России", сообщает администрация региона.

Конкурс является флагманским проектом платформы "Россия – страна возможностей", которая была организована по инициативе президента Владимира Путина. Первый сезон стартовал год назад. Из почти 200 тысяч человек 70 конкурсантов получили назначения, среди них три новых заместителя министров федерального уровня и два губернатора.

"В настоящее время на участие в конкурсе "Лидеры России" поступило свыше 170 тысяч заявок не только со всей России, но и из 46 стран мира. Краснодарский край на первом месте среди регионов ЮФО по рейтингу активности", — говорится в сообщении.

Как отметил губернатор края Вениамин Кондратьев, в 2017 году в финал вышло девять кубанцев. Все они сейчас занимают руководящие должности в бизнес-структурах. "Для многих молодых, талантливых людей это реальная возможность заявить о себе и получить перспективы для быстрого, даже стремительного карьерного роста как в госслужбе, так и в крупных компаниях", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

По его словам, конкурс дал им возможность быть востребованными в своем регионе, "помог убедиться в том, что социальный лифт действительно работает. Он поднимает на верхние этажи карьеры тех, кто хочет и может работать, идти вперед и вести за собой других".

Участвовать во втором сезоне конкурса "Лидеры России" могут люди без ограничения гражданства в возрасте до 55 лет. Финалисты получают по 1 миллиону рублей на выбранную программу обучения. Регистрация на конкурс открыта до 24 октября.

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