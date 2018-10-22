В Мурманской области неплательщика алиментов вычислили по видео

МУРМАНСК, 22 окт – РИА Новости. Судебные приставы в Мурманске обнаружили злостного неплательщика благодаря выложенному в интернет видео, на котором должник хвастался, что хорошо от них спрятался, сообщило областное УФССП РФ.
При этом мужчина разместил на своем видеоканале запись того, как он въезжает в новую съемную квартиру. При этом должник хвастался, что надежно спрятался от приставов, которые его не найдут. Кроме подписчиков видеоканала запись просмотрели и приставы.
Этой информации, а также вида из окна и ракурса съемки оказалось достаточно для специалистов службы, которые смогли вычислить дом, этаж и квартиру, из которой велась трансляция. Должника доставили в отдел для дачи показаний, добавили в управлении.