МГУ разрешили культивировать наркосодержащие растения в научных целях

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в Московском государственном университете имени Ломоносова разрешено использовать в научных и учебных целях наркотические средства и психотропные вещества, соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся в постановление правительства РФ №181 от 21 марта 2011 года.

"Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ, внесенных в списки I и II перечня… при наличии соответствующей лицензии на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений осуществляется федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова" для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности и государственными унитарными предприятиями", — следует из документа.