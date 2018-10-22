Глава Северной Осетии рассказал о будущем завода "Электроцинк"

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

НАЛЬЧИК, 22 окт – РИА Новости. Завод "Электроцинк" во Владикавказе, где в ночь на воскресенье произошел крупный пожар, должен быть закрыт, если его руководство не может обеспечить экологическую безопасность предприятия, заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

"Моя позиция по этому поводу (дальнейшей судьбы "Электроцинка" — ред.) остается неизменной. Крупное промышленное предприятие может работать только при условии обеспечения абсолютной безопасности для граждан. Здесь не может быть компромиссов и полумер", — написал Битаров в своем аккаунте в Instagram.

Он добавил, что пожар на заводе показал, что "Электроцинк" не справляется с выполнением своих обязательств. "Сейчас предприятие остановлено. Его дальнейшая судьба должна решаться с привлечением представителей общественности и в соответствии с законодательством Российской Федерации. Безопасность граждан республики — превыше всего", — подчеркнул глава региона.

Ранее глава Северной Осетии заявил, что ответственность за пожар на заводе "Электроцинк" лежит на руководстве предприятия, которое не справилось с обязательствами по обеспечению безопасности.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.

УГМК в понедельник сообщило, что вопрос о полной ликвидации производства во Владикавказе пока не стоит в повестке дня.