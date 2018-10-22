Депутат считает, что знак инвалида для автомобилистов нужно выдавать в МФЦ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Специальный знак инвалида для автомобилистов должны выдавать в МФЦ на основе соответствующих документов, считает депутат Госдумы Владимир Крупенников.

Он рассказал о введении персонального знака инвалида для автомобилистов, который нельзя будет "просто пойти, купить и разъезжать по городу", теперь его вид закреплён законодательно, на нем есть печать и все данные о человеке.

"Мы считаем, что знаки (инвалида для автомобилистов — ред.) должны выдавать в МФЦ. Человек пришел, показал справку, и на срок действия этой справки ему выдаётся знак", — заявил Крупенников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам депутата, решение правительства выдавать эти знаки через специальные бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) не совсем удобно для самих автомобилистов.

"Мы будем добиваться, чтобы полномочия по выдаче знака были переданы МФЦ, это будет намного удобнее", — добавил Крупенников.