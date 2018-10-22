Директора и большинство сотрудников Ростовского цирка сократили

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт — РИА Новости. Росгосцирк сократил директора и большинство персонала Ростовского цирка, сообщает на своей странице в Facebook директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко.

"Всему коллективу ростовского цирка стоило работы пожарная безопасность Ростовского цирка!!! К сожалению, не так много получилось добиться такой огромной ценой… Гендир Росгосцирка Д.Е. Иванов пошел на массовое сокращение!!! Практически весь персонал Ростовского цирка был сокращен. Даже директора сократили в Ростовском цирке", — написал он.

Официальным комментарием по этому вопросу РИА Новости пока не располагает.

В конце февраля текущего года Росгосцирк сообщил, что в Ростовском цирке были выявлены серьезные финансовые нарушения. После этого в филиале компании в Ростове-на-Дону была введена должность финансового директора, которого включили в ревизионную комиссию. Комиссия подтвердила финансовые нарушения, директору цирка было предложено покинуть занимаемую должность.

Тогда Резниченко сообщил РИА Новости, что не принял предложение уволиться по собственному желанию. Он отметил, что здание цирка является опасным с точки зрения пожарной безопасности, а замечания могут не успеть устранить из-за нехватки финансирования.

Он также добавил, что в постановлении правоохранителей говорится о выводе по фиктивным договорам принадлежащих цирку 1,75 миллиона рублей, что на самом деле, по его словам, было договорами на продажу билетов и помогло повысить продажи.