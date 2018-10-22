ФПИ и Новгородская область будут развивать технологии в здравоохранении

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) и правительство Новгородской области подписали соглашение о развитии в регионе высоких технологий, в первую очередь в здравоохранении.

"Соглашение открывает нам новые возможности в сотрудничестве. Мы уже рассматриваем некоторые проекты, которые могут выполнить предприятия области. Будем работать вместе", — сказал глава ФПИ Андрей Григорьев.

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, ФПИ сегодня уже работает с новгородскими предприятиями, которые входят в "Ростех" и другие холдинги.

"Это будут проекты, возможно, в сфере здравоохранения, может быть, где-то мы будем оказывать дополнительную поддержку тем нашим предприятиям, которые уже начинают работать с фондом по иным направлениям. Мы этим соглашением устанавливаем рамки, стандарты, в том числе для региона, который должен поддерживать проекты фонда на своей территории", — уточнил Никитин.

Как отмечается в соглашении, его целью является содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности. При этом стороны договорились создавать условия для привлечения талантливой молодежи к прорывным научным исследованиям и разработкам.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.