В Роспотребнадзоре рассказали о проверке качества воздуха во Владикавказе

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

Сотрудники противопожарной службы во время тушения пожара на заводе Электроцинк во Владикавказе. 21 октября 2018

НАЛЬЧИК, 22 окт – РИА Новости. Специалисты не зафиксировали превышения норм предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе после пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Вчера и мы, и приглашенные специалисты из Ставрополя взяли более 100 проб воздуха во Владикавказе. Результаты оказались идентичны, все пробы отвечают нормативным требованиям, превышения ПДК не выявлено", — сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что, помимо проб воздуха, были взяты смывы на содержание солей тяжелых металлов. "Они отправлены на исследование в Ставрополь, результаты будут известны позднее", — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, пробы воздуха в городе взяты и утром в понедельник, их результаты также станут известны позже.

Пожар на заводе вспыхнул в ночь на воскресенье, первоначально его площадь оценивалась в 500 квадратных метров, затем она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, после чего — до 4,5 тысячи. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали. В 13.12 пожар был локализован, а в 15.33 полностью ликвидирован. Работа завода после пожара приостановлена, решение о возобновлении его работы будет принимать руководство "УГМК-Холдинга", в который входит предприятие.

ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.