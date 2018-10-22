В Роспотребнадзоре рассказали о проверке качества воздуха во Владикавказе

НАЛЬЧИК, 22 окт – РИА Новости. Специалисты не зафиксировали превышения норм предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе после пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Вчера и мы, и приглашенные специалисты из Ставрополя взяли более 100 проб воздуха во Владикавказе. Результаты оказались идентичны, все пробы отвечают нормативным требованиям, превышения ПДК не выявлено", — сказала собеседница агентства.
Она также отметила, что, помимо проб воздуха, были взяты смывы на содержание солей тяжелых металлов. "Они отправлены на исследование в Ставрополь, результаты будут известны позднее", — уточнила собеседница агентства.
По ее словам, пробы воздуха в городе взяты и утром в понедельник, их результаты также станут известны позже.
ОАО "Электроцинк" — одно из ведущих предприятий цветной металлургии России, крупнейшее промышленное предприятие республики Северная Осетия — Алания. Территория завода составляет 70,2 гектара. Завод расположен в северо-восточной части Владикавказа.