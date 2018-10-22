Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Два человека, пострадавших в ДТП с маршруткой в Дмитровском районе Подмосковья, находятся в больнице в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

МВД по Московской области в воскресенье сообщило, что четыре человека погибли и не менее 10 пострадали при столкновении автобуса и микроавтобуса в Дмитровском районе Подмосковья на 48-м километре трассы А-108. Представитель ГИБДД РФ сообщил журналистам, что авария произошла из-за того, что автобус ПАЗ без пассажиров выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус "Ивеко", следовавший по маршруту №36 город Дмитров — село Рогачево и перевозивший 14 человек. Возбуждено уголовное дело.

"В Дмитровской городской больнице продолжают находиться пять пострадавших в ДТП, из них два человека — в тяжелом состоянии и три — в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", — сообщает минздрав.