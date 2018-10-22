Китай заинтересован в подготовке русскоговорящих кадров, заявили в СВФУ

ЯКУТСК, 22 окт — РИА Новости. Китай заинтересован в подготовке русскоговорящих кадров, сотрудничество в этом вопросе обсуждалось на встрече в Харбинском университете, сообщает пресс-служба Северо-Восточного федерального университета.

Проректор по естественному и техническому направлению вуза Анатолий Николаев и директор Института Востока СВФУ Нюргун Максимов встретились с ректором Харбинского университета Цинь Чживэем.

"Обучение русскому языку в Китае в основном проводится только на уровне университетов, для овладения языком на должном высоком уровне четырех лет обучения на бакалавриате недостаточно. Поэтому китайская сторона заинтересована в том, чтобы при поддержке СВФУ русский язык начал преподаваться с уровня начальной школы при Восточной Кэмбриджской образовательной корпорации", — цитирует пресс-служба слова Максимова.

Обменная языковая программа будет запущена в следующем году. По итогам встречи подписано соглашение, в рамках которого вузы начнут сотрудничать в обмене студентами и профессорами, а также в проведении различных совместных мероприятий.

"Конкретная деятельность будет регламентирована отдельными соглашениями. В будущем планируется полное сопровождение китайского университета в части внедрения и обучения русскому языку", — подчеркнул директор.

Харбинский Кэмбриджский университет является частным вузом в составе Восточной Кэмбриджской образовательной корпорации, включающей в себя 163 образовательные организации (дошкольные образовательные учреждения, средние школы, профессиональные училища и вузы) в 38 городах Китая. Штаб-квартира корпорации находится в Пекине.

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