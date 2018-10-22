Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода без осадков и до 11 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Сегодня в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температурах днём в столице 9-11 градусов тепла, по области от 7 до 12 градусов", — рассказал собеседник агентства.

По словам синоптиков, в понедельник в городе будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру достигнет значения в 746 миллиметров ртутного столба.