ОП Якутии внесла десять имен-претендентов для присвоения аэропорту

ЯКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Общественная палата Якутии внесла организаторам общенационального конкурса "Великие имена России" список из десяти имен выдающихся якутян для присвоения аэропорту "Якутск", сообщил РИА Новости специалист-эксперт палаты Владислав Окороков.
Одиннадцатого октября стартовал проект общенационального конкурса "Великие имена России", в рамках которого 45 аэропортам страны будут присвоены имена выдающихся россиян.
В понедельник стартовал второй этап проекта – формирование лонг-листов.
По словам эксперта Общественной палаты Якутии, с начала конкурса представители общественных объединений республики внесли всего тринадцать имен-претендентов на присвоение аэропорту "Якутск".
"Из заявленных имен Общественная палата отобрала десять имен-претендентов. Мы направили список организаторам общенационального конкурса "Великие имена России". До 5 декабря жители Якутии, наряду с соотечественниками, должны определиться с именем, который дополнит официальное наименование аэропорта "Якутск", — рассказал Окороков.
Среди предложенных имен наиболее выделяется имя князя кангаласского племени якутов — Тыгына Дархана. Он — герой многочисленных якутских преданий, подлинная историческая личность, жившая в конце XVI — первой трети XVII веков. Также исторической личностью, чье имя предложено присвоить аэропорту, является Василий Манчаары — якутский национальный герой, выступивший против гнёта местных феодалов.
Ранее сообщалось, что с идеей присвоения международным аэропортам России имен великих российских соотечественников выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Координировать работу будет Общественная палата РФ. В проекте "Великие имена России" участвуют 45 аэропортов страны.