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Общество

ОП Якутии внесла десять имен-претендентов для присвоения аэропорту

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© РИА Новости / Павел ЕрмолаевПассажирский терминал аэропорта в Якутии. Архивное фотоПассажирский терминал аэропорта в Якутии. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Ермолаев

ЯКУТСК, 22 окт – РИА Новости. Общественная палата Якутии внесла организаторам общенационального конкурса "Великие имена России" список из десяти имен выдающихся якутян для присвоения аэропорту "Якутск", сообщил РИА Новости специалист-эксперт палаты Владислав Окороков.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018
© РИА Новости / СК России
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Одиннадцатого октября стартовал проект общенационального конкурса "Великие имена России", в рамках которого 45 аэропортам страны будут присвоены имена выдающихся россиян.

В понедельник стартовал второй этап проекта – формирование лонг-листов.

По словам эксперта Общественной палаты Якутии, с начала конкурса представители общественных объединений республики внесли всего тринадцать имен-претендентов на присвоение аэропорту "Якутск".

"Из заявленных имен Общественная палата отобрала десять имен-претендентов. Мы направили список организаторам общенационального конкурса "Великие имена России". До 5 декабря жители Якутии, наряду с соотечественниками, должны определиться с именем, который дополнит официальное наименование аэропорта "Якутск", — рассказал Окороков.

Среди предложенных имен наиболее выделяется имя князя кангаласского племени якутов — Тыгына Дархана. Он — герой многочисленных якутских преданий, подлинная историческая личность, жившая в конце XVI — первой трети XVII веков. Также исторической личностью, чье имя предложено присвоить аэропорту, является Василий Манчаары — якутский национальный герой, выступивший против гнёта местных феодалов.

Самолеты на стоянке в аэропорту Владивостока. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В список ОП попали имена научных исследователей, писателей, музыкантов, политических деятелей, представителей авиации: Петра Бекетова (русский путешественник, исследователь Сибири, основатель Якутска), Гавриила Ксенофонтова (этнограф), Владимира Ларионова (учёный, первый академик Российской академии наук из Якутии, доктор технических наук), Платона Ойунского (якутский советский писатель, учёный-филолог и общественный деятель, основоположник якутской советской литературы), Марк Жирков (заслуженный деятель искусств РСФСР, первый композитор якутского народа), Валерия Кузьмина (герой соцтруда, один из первых якутских лётчиков), Алексея Кулаковского (якутский писатель, один из основоположников якутской литературы), Михаила Николаева (российский государственный и политический деятель, первый президент Якутии).

Ранее сообщалось, что с идеей присвоения международным аэропортам России имен великих российских соотечественников выступили Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Координировать работу будет Общественная палата РФ. В проекте "Великие имена России" участвуют 45 аэропортов страны.

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