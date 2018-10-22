В КГИ рассказали, как россияне оценивают работу журналистов

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Больше 40% россиян считают, что журналисты в целом положительно влияют на жизнь страны, говорится в докладе "Образ журналиста в массовом сознании россиян", подготовленном исследовательской группой ЦИРКОН по инициативе Фонда "Медиастандарт" при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ).

"В целом, мнение населения о влиянии журналистов на жизнь страны можно назвать умеренно-положительным – 41% опрошенных оценивают влияние журналистов как положительное, 30% — утверждают, что его нет. При этом больше других склонны давать положительную оценку влиянию журналистов на жизнь страны респонденты, которые знают журналистов лично (51%) и доверяют СМИ как в целом (56%), так и государственным медиа в частности (47%)", — говорится в отчете о результатах исследования.

По данным исследования, самыми важными функциями журналистов россияне считают информирование о происходящих событиях и их комментирование. По мнению россиян, менее важные функции журналистов в обществе – это роль "трибуны общественного мнения" и "контролера".

"Так, самыми важными функциями россияне в целом, как и журналисты двумя годами ранее, назвали роли "информатора" и "комментатора" (65% и 43% соответственно). Чуть реже респонденты отмечали важность роли журналиста как "контролера" и "трибуны общественного мнения" (33% и 32% соответственно)", — говорится в докладе.

Кроме того, в исследовании сравнивается мнение респондентов с мнением профессиональных журналистов, основанном на более раннем исследовании группы ЦИРКОН "Представления журналистов о профессии" в 2016 году, о том, перед какими субъектами несет ответственность журналист. В этом вопросе мнения аудитории и журналистов кардинально разнятся. Так, среди журналистов большинство считают, что несут ответственность перед самими собой.

"По мнению граждан, журналист не воспринимается как субъект, который должен нести ответственность, прежде всего, перед самим собой, в то время как представители профессионального сообщества считают ответственность перед самим собой не менее важной, чем ответственность перед обществом (11% и 79% соответственно)", — отмечается в докладе.

Если говорить о точках соприкосновения между опрошенными и профессиональными журналистами, и респонденты, и журналисты, по данным исследования, считают, что журналист должен нести ответственность перед обществом в целом — так ответили 82% респондентов массового опроса и 79% журналистов, уточняется в докладе.

Также отмечается, что лишь 3% журналистов считают, что должны нести ответственность перед властвующим субъектом, в то время как такого мнения придерживается каждый пятый респондент массового опроса.

Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет, реализовано методом личного интервью по месту жительства опрошенных.