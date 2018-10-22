В КГИ рассказали, как россияне оценивают работу журналистов

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Больше 40% россиян считают, что журналисты в целом положительно влияют на жизнь страны, говорится в докладе "Образ журналиста в массовом сознании россиян", подготовленном исследовательской группой ЦИРКОН по инициативе Фонда "Медиастандарт" при поддержке Комитета гражданских инициатив (КГИ).
"В целом, мнение населения о влиянии журналистов на жизнь страны можно назвать умеренно-положительным – 41% опрошенных оценивают влияние журналистов как положительное, 30% — утверждают, что его нет. При этом больше других склонны давать положительную оценку влиянию журналистов на жизнь страны респонденты, которые знают журналистов лично (51%) и доверяют СМИ как в целом (56%), так и государственным медиа в частности (47%)", — говорится в отчете о результатах исследования.
По данным исследования, самыми важными функциями журналистов россияне считают информирование о происходящих событиях и их комментирование. По мнению россиян, менее важные функции журналистов в обществе – это роль "трибуны общественного мнения" и "контролера".
"Так, самыми важными функциями россияне в целом, как и журналисты двумя годами ранее, назвали роли "информатора" и "комментатора" (65% и 43% соответственно). Чуть реже респонденты отмечали важность роли журналиста как "контролера" и "трибуны общественного мнения" (33% и 32% соответственно)", — говорится в докладе.
"По мнению граждан, журналист не воспринимается как субъект, который должен нести ответственность, прежде всего, перед самим собой, в то время как представители профессионального сообщества считают ответственность перед самим собой не менее важной, чем ответственность перед обществом (11% и 79% соответственно)", — отмечается в докладе.
Также отмечается, что лишь 3% журналистов считают, что должны нести ответственность перед властвующим субъектом, в то время как такого мнения придерживается каждый пятый респондент массового опроса.
Исследование проводилось в июле-августе 2018 года среди 1604 респондентов старше 18 лет, реализовано методом личного интервью по месту жительства опрошенных.