Синоптики рассказали, когда температура в Москве опустится до нуля

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Среднесуточная температура в Москве опустится до нуля и закрепится на этой отметке во второй декаде ноября, чуть позже обычного из-за тёплой осени, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос" в воскресенье.

"Когда погода меняется в соответствии с климатом, в Москве среднесуточная температура обычно находится в районе нуля в конце первой декады ноября. Но учитывая, что на данный момент тенденция такая, что осенние месяцы теплее обычного, можно сказать, что в этом году это произойдёт в начале второй декады ноября, где-то с 10 по 15 ноября", — рассказал собеседник агентства.