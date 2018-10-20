Миронов назвал качества, необходимые политику

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Председатель партии и руководитель парламентской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил, что идти в политики только ради карьеры нет смысла – надо любить людей.

В субботу Миронов встретился с участниками Всероссийского патриотического межнационального лагеря молодежи "Поколение" и в неформальной обстановке ответил на вопросы молодых лидеров и поделился с ними выводами из своего политического опыта.

"Очень часто меня спрашивают, какими качествами нужно обладать, чтобы стать политиком. Главное качество – нужно любить людей. Если вы идете в политику только ради карьеры, лучше этого не делать", — передаёт слова Миронова его пресс- служба.

По мнению парламентария, цель этого лагеря – дать ребятам понимание, что такое межнациональное общение, какие проблемы существуют в этой сфере.

"Дружба народов – это прежде всего дружба людей. Молодые люди и девушки, которые сюда приезжают, знакомятся, делятся опытом и планами. Здесь происходит то самое межнациональное общение, которое традиционно и понятно для нашей страны", — отметил депутат.