МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Власти Москвы готовы обсудить варианты решения вопроса о переносе акции "Возвращение имён", которую традиционно в канун Дня памяти жертв политических репрессий 29 октября у Соловецкого камня на Лубянской площади организует общество "Мемориал", из-за планируемых ремонтных работ на Лубянке и оказать содействие в проведении акции в другом месте, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО) столицы.

Ранее на сайте "Мемориала" появилась информация, что столичные власти отозвали согласование в проведении акции "Возвращение имён" на традиционном месте — у Соловецкого камня на Лубянской площади столицы — из-за строительных работ, предложив перенести ее к памятнику "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова.

"Префектура ЦАО Москвы относится с глубоким уважением к памяти жертв репрессий и ежегодно поддерживает и оказывает всестороннее содействие в проведении данной акции на территории округа. Никаких препятствий для проведения акции в округе в этом году нет, кроме объективных причин в виде ремонтно-строительных работ по заявленному адресу. Уверены, путём диалога и обсуждений мы найдём варианты решения этого вопроса", — говорится в сообщении.

В префектуре отметили, что работы, которые будут проводиться на Лубянской площади, не позволят обеспечить достаточный контроль за соблюдением безопасности проведения акции и обеспечить сохранность жизни и здоровья участников. Руководство округа также готово оказать "максимальное содействие в согласовании и проведении мероприятия" у памятника "Стена скорби" на проспекте Академика Сахарова.

"Приносим извинения за возникшие неудобства для организаторов акции, и уверены, что обеспечение безопасности участников при проведении массовых мероприятий является также приоритетным и для организаторов акции", — добавили в префектуре.