В Краснодаре стартует финал Всероссийского телеконкурса "ТЭФИ-Регион"

СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. Финал XVII Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" начинается в Краснодаре в субботу, участие в таких мероприятиях позволяет кубанским журналистам повышать свой профессиональный уровень и обмениваться опытом с региональными коллегами, рассказал РИА Новости губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Финал XVII Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион" состоится в Краснодаре с 20 по 23 октября. По информации организаторов, мероприятия пройдут в двух тематических направлениях — "Информационное телевещание", в котором участвуют 208 работ, и "Просветительское и развлекательное телевещание", участниками которого стали 273 работы.

Традиционно в рамках конкурса "ТЭФИ-Регион" для представителей регионального телевидения, студентов и работников СМИ проводится учебная программа: мастер-классы, круглые столы, презентации, панельные дискуссии и другое.

"Нам, безусловно, приятно, что площадкой для проведения конкурса "ТЭФИ-Регион" выбран Краснодар. Сегодня в крае работает более 80 телекомпаний, сотрудники которых каждый день помогают жителям Кубани разбираться в сегодняшнем многообразии информации", — заявил глава региона.

Кондратьев добавил, что краевые власти заинтересованы в том, чтобы качество журналистики в регионе постоянно росло и увеличивалась конкуренция за зрителя между представителями кубанских СМИ.

"Буквально недавно принимали Всероссийский форум журналистов в Сочи, а сегодня приветствуем участников ТЭФИ. Участие в таких мероприятиях позволяет нашим журналистам повышать свой профессиональный уровень и, что очень важно, обмениваться опытом с региональными коллегами", — отметил губернатор.