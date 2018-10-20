Пассажиры задержанного из-за куропаток рейса вылетели из Омска в Москву

КРАСНОЯРСК, 20 окт — РИА Новости. Пассажиры задержанного из-за попадания птиц в двигатель самолета рейса Омск-Москва вылетели в пункт назначения, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Куропатки во время руления при взлете попали в двигатель Airbus А320, рейса 388, следовавшего из Омска в Москву, в результате вылет рейса был отложен, пострадавших нет.

"Утром было 157 взрослых, после окончания регистрации — 150 взрослых, пять детей. В 15.23 самолет взлетел", — сказал собеседник агентства.