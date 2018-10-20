Двое пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине остаются в больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве на пиротехническом заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области остаются в Гатчинской больнице, женщину готовят к переводу в Петербург, сообщила РИА Новости представитель Гатчинской клинической больницы.
"По информации из отделения реанимации, один человек в тяжелом состоянии, но стабильный, готовят к переводу в областную больницу (Ленинградская областная клиническая больница в С.-Петербурге — ред.) при помощи санавиации", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в больнице в Гатчине в педиатрическом отделении также пока остается ребенок 2005 года рождения, состояние которого оценивается как хорошее.
Взрыв произошел в пятницу на заводе "Авангард", производящем пиротехнику. По последним данным, четыре человека погибли.