Число заявок на конкурс управленцев "Лидеры России" превысило сто тысяч

МОСКВА, 19 окт- РИА Новости. Количество заявок на второй этап всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" превысило 100 тысяч, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".
Среди федеральных округов лидирует Центральный — на регионы ЦФО приходится 34,8% всех отправленных заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ с 17% конкурсантов. Далее идут Северо-Западный (13%), Сибирский (10,3%), Уральский (10,1%), Южный (8,1%), Дальневосточный (3,8%) и Северо-Кавказский (2,9%) федеральные округа.
"Лидеры России" — это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Конкурс также был запущен в октябре прошлого года.