Число заявок на конкурс управленцев "Лидеры России" превысило сто тысяч

МОСКВА, 19 окт- РИА Новости. Количество заявок на второй этап всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" превысило 100 тысяч, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия — страна возможностей".

"За 10 дней с момента старта второго конкурса "Лидеры России" мы получили уже более 100 тысяч заявок не только из всех регионов нашей страны, но и из 46 стран мира. При этом активность конкурсантов не снижается, объем заявок увеличивается с каждым днем. Тех, кто еще не успел подать заявку, но хочет это сделать, мы призываем не откладывать решение на последний момент", — цитирует пресс-служба АНО слова руководителя проекта "Лидеры России", гендиректора организации Алексея Комиссарова.

Среди федеральных округов лидирует Центральный — на регионы ЦФО приходится 34,8% всех отправленных заявок. На втором месте — Приволжский федеральный округ с 17% конкурсантов. Далее идут Северо-Западный (13%), Сибирский (10,3%), Уральский (10,1%), Южный (8,1%), Дальневосточный (3,8%) и Северо-Кавказский (2,9%) федеральные округа.

"Лидеры России" — это флагманский проект платформы "Россия — страна возможностей", запущенной по инициативе президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре прошлого года. Цель конкурса — выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций. Конкурс также был запущен в октябре прошлого года.