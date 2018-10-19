Пенсионерка из Сибири назвала советы министра разговорами в пользу бедных

НОВОСИБИРСК, 19 окт – РИА Новости. Недовольная повышением прожиточного минимума на 89 рублей пенсионерка из Новосибирска отвергла предложение главы Минтруда и соцразвития региона об официальном обращении в министерство, так как не видит в этом смысла.

В пятницу правозащитная организация "Гражданский патруль" сообщила, что местная пенсионерка, недовольная повышением прожиточного минимума в 2019 году на 89 рублей (с 8725 до 8814 рублей) передала министру труда и соцразвития Новосибирской области "подарочный набор" на эту сумму. В него вошел кусок хозяйственного мыла, бельевая веревка, спички и пачка соли. Пенсионерка принесла все это в здание министерства. Видео размещено в группе правозащитников в соцсети.

В свою очередь, министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов сообщил, что размер прожиточного минимума пенсионера на 2019 год был рассчитан исходя из методики, установленной правительством РФ. Чиновник предложил по всем возникающим вопросам обращаться в министерство через общественную приемную, электронное обращение или по телефону.

"Эти советы министра – разговоры в пользу бедных. Все это закончится тем, что они будут разъяснять, что есть какая-то формула, порядок определения, и так далее и тому подобное. Мне даже не очень приятно, что этот своего рода мой "комсомольский стеб" вышел за рамки. Ни в какую общественную приемную я обращаться не буду, поскольку больше чем уверена… Для статистики могу обратиться, но уверяю, что там будет ответ, который, естественно не устроит меня", — сказала женщина, которая не стала называть свою фамилию.

В свою очередь, глава "Гражданского патруля" Ростислав Антонов также сообщил, что женщина просто высказала таким образом свою эмоциональную оценку произошедшему. "Если министру не стыдно за такую надбавку к прожиточному минимуму, которая выглядит издевательской, то ничего не произойдет. А просто ходить… что он ей скажет", — сказал общественник.

Ранее в Саратовской области губернатор Валерий Радаев уволил министра труда, занятости и миграции Наталью Соколову с формулировкой "по собственной инициативе" после ее слов о величине прожиточного минимума. На видеохостинге YouTube появилось вызвавшее общественный резонанс видео спора министра Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента о том, какой суммы будет достаточно для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково".

Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что Соколова отправлена в отставку после таких высказываний. В среду 17 октября депутаты Саратовской областной думы на заседании профильного комитета поддержали законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров на 288 рублей, как и предлагала экс-министр.

Величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения определяется в соответствии с действующим федеральным и местным законодательством, она является основой для расчета различных субсидий.