Команда управленцев из Дагестана признана лучшей в СКФО

МАХАЧКАЛА, 19 окт — РИА Новости. Управленческая команда из Дагестана стала победителем в номинации "Лучший проект" в рамках образовательной программы развития региональных команд руководителей СКФО, прошедшей в Пятигорске на базе РАНХиГС, сообщает Минэкономразвития Дагестана.

"Команда состояла из 13 специалистов различных министерств, ведомств и муниципальных администраций республики. Возглавлял делегацию министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов. Управленцы из республики представили проект развития внешнеэкономической деятельности региона, предусматривающий пятикратный рост ее объемов", — рассказал представитель пресс-службы регионального министерства.

В программе профессиональной переподготовки управленцев из СКФО "Управленческое мастерство: развитие региональных команд — 2018" на базе Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС участвовали более 90 человек — руководители и заместители руководителей органов государственной власти, в том числе вице-губернаторы, региональные министры, мэры городов, главы корпораций развития регионов, бизнес-структур и некоммерческих организаций.

Программа реализуется РАНХиГС в партнерстве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и направлена на повышение управленческого мастерства проектных команд по формированию благоприятного инвестиционного климата в субъектах РФ.

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