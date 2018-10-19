В СФ предложили ужесточить контроль за оборотом оружия после ЧП в Керчи

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия и патронов, усилить межведомственную координацию, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, говоря о трагедии в Керчи.

"Чтобы не допустить повторения подобных жутких инцидентов, необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия и патронов к нему. Законодательство у нас в данной сфере довольно качественное, хотя и оно требует совершенствования, корректировки. Важно также обеспечить его безукоризненное правоприменение", — сказал Бондарев, его слова приводит пресс-служба СФ.

И, конечно, в этом вопросе "опять же крайне важна межведомственная координация, работа в команде", — сказал глава комитета. Бондарев принес глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии в Керчи.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.