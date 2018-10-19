Молодые управленцы в Дагестане создали дискуссионный клуб

МАХАЧКАЛА, 19 окт — РИА Новости. Участники и победители конкурса резервистов управленческих кадров в Дагестане создали дискуссионный клуб "Мой Дагестан", в рамках которого планируется обсуждение развития социально-экономической ситуации в регионе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Инициатива создания клуба принадлежит молодым управленцам, ее поддержал и глава Дагестана Владимир Васильев. В рамках работы дискуссионного клуба, помимо обсуждения социально-экономических вопросов, также планируется проведение обучающих семинаров с участием спикеров, создание рабочих комиссий и другое. Участники сообщества также будут активно участвовать в заседаниях правительства региона и стратегических сессиях", — рассказали в пресс-службе.

Конкурс по формированию резерва управленческих кадров РД проходил весной текущего года. В нем приняли участие более тысячи человек, из которых были отобраны только 61. Более трети из них уже назначены на высокие должности в органах дагестанской власти.

Далее состоялся конкурс "Мой Дагестан", куда было направлено свыше 11 тысяч заявок. Победителями конкурса стали 54 человека, часть из которых также была направлена на работу в министерства и ведомства республики.

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