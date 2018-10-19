Молодые управленцы в Дагестане создали дискуссионный клуб

МАХАЧКАЛА, 19 окт — РИА Новости. Участники и победители конкурса резервистов управленческих кадров в Дагестане создали дискуссионный клуб "Мой Дагестан", в рамках которого планируется обсуждение развития социально-экономической ситуации в регионе, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Конкурс по формированию резерва управленческих кадров РД проходил весной текущего года. В нем приняли участие более тысячи человек, из которых были отобраны только 61. Более трети из них уже назначены на высокие должности в органах дагестанской власти.
Далее состоялся конкурс "Мой Дагестан", куда было направлено свыше 11 тысяч заявок. Победителями конкурса стали 54 человека, часть из которых также была направлена на работу в министерства и ведомства республики.