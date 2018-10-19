На Вологодчине капитально отремонтируют мост через реку Кубену

ВОЛОГДА, 19 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Трехсотметровый мост через реку Кубену, соединяющий Усть-Кубинский район с Вологдой, капитально отремонтируют к сентябрю 2019 года, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Антон Стрижов.

"Мост — единственное сооружение, соединяющее Усть-Кубинский район с Вологдой. Альтернативного проезда из района в областную столицу нет. Объект был построен почти 30 лет назад и в последний раз ремонтировался еще в 2003 году", — сказал Стрижов.

По его словам, работы по капитальному ремонту моста по распоряжению губернатора области Олега Кувшинникова начались в июне этого года.

"На первом этапе рабочие заменили барьерные ограждения на подходах, провели антикоррозийную защиту. На одной половине моста демонтировано старое покрытие, отремонтированы тротуары, на очереди — асфальтирование. После чего, до весны, движение транспорта будет открыто по обеим полосам", — отметил Стрижов.

Ремонт второй половины моста должен завершиться к сентябрю 2019 года. Общая стоимость работ — 90,2 миллиона рублей.