Главред "Эха Москвы" в выходные выйдет в радиоэфир из больничной палаты

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, ранее перенёсший операцию, пока остаётся в больнице, но собирается в выходные выйти в прямой эфир из своей палаты.

"Сегодня был консилиум. Врачи оставили меня еще. Придется работать в палате. Завтра отсюда выйду в эфир по телефону, а затем в субботу ко мне приедут в палату — буду писать интервью с Александром Кибовским, руководителем департамента культуры Москвы. Аппаратуру для записи редакция мне привезла", — сказал РИА Новости Венедиктов.

Главред "Эха" 13 октября был госпитализирован с острой болью в почке, его успешно прооперировали. Он надеялся выписаться из больницы к концу текущей недели.