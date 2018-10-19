Вблизи Керчи в Ленинской ЦРБ остаются четыре ребенка из колледжа

Пострадавшая при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

Пострадавшая при нападении на колледж в Керчи в Краснодарской краевой клинической больнице №1

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Четыре пострадавших в Керченском политехническом колледже ребенка остаются в Ленинской центральной районной больнице на лечении, сообщается на сайте Ленинского района Республики Крым.

Ленинская ЦРБ находится в поселке Ленино недалеко от Керчи.

"Врачи, медицинский персонал, администрация Ленинского района, Ленинский районный совет, небезразличные жители поселка оказывают всю необходимую помощь пострадавшим и родителям. На сегодняшний день в Ленинской центральной районной больнице на лечении остаются четверо детей, пострадавших во время взрыва в Керченском политехническом колледже", — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что всего в больницу поступило восемь детей.

В среду студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.