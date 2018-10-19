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Общество

В Минтруде рассказали о работе по электронному кадровому документообороту

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CC0 / Skitterphoto / Офисный работник. Архивное фотоОфисный работник. Архивное фото
CC0 / Skitterphoto /

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Проект по электронному кадровому документообороту планируется внести в правительство в 2021 году, так как предстоит проработать множество моментов, связанных со спецификой обращения с информацией на электронных носителях, при этом работодатели поддерживают такой подход, заявили РИА Новости в министерстве труда РФ.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Носков рассказал о бюджете нацпрограммы "Цифровая экономика"
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с письмом главы Минтруда Максима Топилина в правительство, сообщил, что министерство настаивает на семилетнем сроке перехода на электронные трудовые книжки и предлагает рассмотреть вопрос о переводе всех кадровых документов в электронную форму только после 2021 года. В одобренном правительством нацпроекте "Цифровая экономика" зафиксирован 2020 год, но якобы Минтруд предлагает отредактировать и его. При этом ведомство якобы ссылается на необходимость решения технологических вопросов и выбора администратора новой информсистемы.

"Информация в газете "Коммерсант" не соответствует действительности. Указанные в материале сроки — 2021 год не относятся к проекту внедрения электронной трудовой книжки, а касаются проекта по электронному кадровому документообороту", — заявили РИА Новости в ведомстве.

Министерство после анализа первых результатов эксперимента, который проводился на базе ряда крупных компаний, предлагает запланировать принятие федерального закона об электронных трудовых книжках на июнь 2019 года. При этом формирование подходов, определение этапов и сроков по переводу в электронный вид кадрового документооборота намечено на июнь 2020 года. Разработка и принятие проекта федерального закона о ведении кадрового документооборота в электронном виде, его обсуждение в РТК и внесение в правительство Российской Федерации на декабрь 2021 года.

Сдерживающие факторы

Паспорт гражданина РФ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Минтруд подчеркнул, что в рамках эксперимента в качестве сдерживающего фактора была отмечена проблема использования электронной цифровой подписи, которая требует законодательных решений. "Иначе не будет экономической целесообразности; экономический эффект от ведения кадрового документооборота в электронном виде возможен при условии решения вопроса о снижении стоимости приобретения и использования электронной цифровой подписи, так как планируется, что работодатели будут ее приобретать за счет собственных средств", — рассказали в Минтруде.

В настоящее время, по данным ведомства, затраты на указанную подпись составляют в среднем от 1 до 5 тысяч рублей на человека ежегодно; ведение ряда документов только в электронном виде при рассмотрении споров в судебных органах создает высокие риски привлечения работодателей к ответственности.

Кроме того проблемы при утере работодателем информации на электронных носителях, ошибки программного обеспечения при передаче и обработке данных в электронном виде могут также привести к принятию неправомерных решений контрольно-надзорными органами. А при потере информации из корпоративных систем работодателя при ведении кадрового документооборота только в электронном виде, работнику будет затруднительно защитить свои права и гарантии.

Консультации с работодателями и работниками

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на международном форуме Открытые инновации в Сколково. 16 октября 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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В настоящее время завершаются консультации с РСПП и ФНПР, которые представляют интересы большинства работодателей и работников в стране. Работодатели и профсоюзы солидарны в позиции, что нормы для ведения кадрового документооборота в электронном виде в организациях требуют тщательной дополнительной проработки и не могут быть в настоящее время включены в законопроект об электронной трудовой книжке.

Минтруд России считает, что предварительно должны быть приняты решения в IT-сфере, касающиеся электронной цифровой подписи, архивного хранения данных, защиты передачи данных, юридической значимости электронных документов, в том числе, в судебных спорах.

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