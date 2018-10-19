Обновленная детская поликлиника ФМБА открылась в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 19 октября — РИА Новости. В Ульяновской области в Димитровграде открылась после капитального ремонта поликлиника N3 клинической больницы N172 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Обновление детской поликлиники в Димитровграде, где получают помощь более 7,4 тысяч детей, началось в конце 2017 года. На ремонт направлено порядка 17,8 миллиона рублей. Финансирование позволило также приобрести медицинскую мебель и оборудование, благоустроить прилегающую территорию и создать комфортные условия для маломобильных граждан", — говорится в сообщении.

Структура поликлиники рассчитана на сто посещений в смену. Она включает 9 педиатрических участков, стационар на 20 мест дневного пребывания, а также 3 места для медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы.

"Реновация детской поликлиники является этапом реализации масштабного национального проекта "Здравоохранение". Среди задач, которые президент РФ поставил перед отраслью в рамках этой программы, — повышение доступности и качества медицинской помощи детям всех возрастов. Мы также стремимся внедрить новейшие технологии на всех уровнях системы здравоохранения", — заявил в ходе торжественного мероприятия по случаю открытия обновленной поликлиники губернатор региона Сергей Морозов, слова которого цитирует пресс-служба.

В настоящий момент в медучреждении работает 19 врачей и 35 медицинских сестёр.

"В поликлинике организована "открытая регистратура", выписку больничных листов, разбор анализов и работу с пациентами осуществляют отдельные сотрудники. Мы разделили потоки больных и здоровых пациентов, оптимизировали процесс диспансеризации в отделении прививочного блока. Работает кабинет оказания неотложной помощи для приёма детей с инфекционными заболеваниями. У нас появился отдельный кабинет для мам детей на грудном вскармливании. В холле поликлиники установлен монитор с расписанием специалистов, организованы современные игровые зоны для детей", — сказала заведующая детской поликлиникой Лидия Маштакова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

"Ремонтные работы в детской поликлинике N3 проходили с учётом нового стандарта "бережливой медицинской организации". Сегодня мы видим завершающий этап этого проекта и можем оценить произошедшие изменения. Это достойный пример совместной работы с Ульяновской областью", — отметила на открытии заместитель руководителя ФМБА России Наталья Михайлова.

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