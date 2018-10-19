Татарстан и Ташкентская область подписали ряд документов о сотрудничестве

КАЗАНЬ, 19 окт — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Ташкентской области Гуломжон Ибрагимов в пятницу подписали план по реализации заключённого в мае соглашения о сотрудничестве, согласно которому, в частности, в Узбекистане будут созданы автомобильный полигон и сервисный центр "Камаза" и организовано производство в сфере птицеводства, сообщает пресс-служба главы российского региона.

Минниханов находится в Ташкенте с двухдневной рабочей поездкой, в рамках которой участвует в работе первого Форума межрегионального сотрудничества между РФ и Узбекистаном, проходящего под председательством глав двух государств.

"Состоялось подписание ряда документов. Самый значимый из них – план мероприятий по реализации соглашения между правительством республики Татарстан и хокимиятом Ташкентской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. "Дорожную карту", которая включает более 40 пунктов о конкретных совместных проектах, подписали Рустам Минниханов и Гуломжон Ибрагимов", — говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи руководителей двух регионов.

Соглашение между Татарстаном и Ташкентской областью было подписано в мае этого года на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе встречи Минниханов и Ибрагимов предметно обсудили совместные проекты в рамках соглашения. Среди них, по информации пресс-службы, создание в Ташкентской области автомобильного полигона и сервисного центра ПАО "Камаз", филиала технополиса "Химград", организация совместного производства в сфере птицеводства с АО "Холдинговая компания "Ак Барс", производства медицинских роботов с компанией "Эйдос", взаимодействие по линии ПАО "Татнефть" и сотрудничество с "Татспиртпромом". Также предполагается открытие взаимных торговых домов и обмен опытом в образовании, здравоохранении, ЖКХ и других сферах.

"Думаю, возможностей для кооперации много. Наши министерства и ведомства, предприятия и организации проводят работу по согласованию конкретных планов взаимодействия", — подчеркнул президент Татарстана.

Ранее Минниханов отмечал, что план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в мае, охватывает все направления. По его информации, для реализации одного из проектов, предусмотренных "дорожной картой", — создания на территории Ташкентской области филиала технополиса "Химград" Татарстан предоставит управленцев, технологии, Ташкентская область поддержит проект необходимой инфраструктурой. По его словам, руководство Узбекистана нацелено и на использование технологий татарстанской компании "Эйдос-Медицина", которая готова открыть в Ташкентской области сборочное производство медицинских роботов-симуляторов. Также в рамках "дорожной карты" планируется организовать оптовые поставки продукции Ташкентской области в Татарстан и продвигать татарстанские товары на рынок Узбекистана.

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