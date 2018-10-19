Росгвардия пока не обсуждает изменения в закон об обороте оружия

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Возможные изменения в законодательство в сфере оборота оружия в России после нападения на колледж в Керчи пока не обсуждаются в Росгвардии, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции заявили, что намерены создать рабочую группу для анализа и совершенствования законодательства в области контроля за оборотом оружия, а также деятельности частных охранных предприятий (ЧОП) после трагедии в Крыму. С предложением о создании рабочей группы выступил член комитета, экс-советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. По его словам, стрельба в Керчи свидетельствует о необходимости детально изучить действующее законодательство в сфере контроля за оборотом оружия, вопросов выдачи оружия и так далее. Хинштейн отметил, что наработки в этой сфере есть и у представителей Росгвардии.

"Нет, пока эти вопросы не обсуждаются, пока мы еще заняты другими делами, в частности, обеспечением безопасности в учебных учреждениях Керчи", — пояснил Грибакин в ответ на вопрос РИА Новости о том, планирует ли ведомство инициировать внесение изменений в российское законодательства в сфере оборота оружия.

В среду студент четвертого курса Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.