Родственников найденного в подъезде в Щелково мальчика ищут правоохранители

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Следственный комитет продолжает поиски родственников полуторагодовалого мальчика, найденного 14 октября в подъезде жилого дома в подмосковном Щелково, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее СК сообщал, что 14 октября в подъезде многоэтажного дома в Щелково Московской области жильцами найден мальчик, которому на вид 1,5 года: ребенок сначала гулял во дворе, после чего зашел в подъезд. Медики не обнаружили у ребенка телесных повреждений.

"Мать ребенка до сих пор не установлена. Поиск продолжается", — сказала собеседница агентства.

В среду руководитель подмосковного главка Андрей Марков навестил ребенка в больнице. Он поручил следователям скоординировать работу с оперативными службами и волонтерами по поиску родителей и родственников мальчика.

Следствие обращается ко всем гражданам, узнавшим мальчика, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (496) 250-14-76, 8 (496) 250-14-62, 8 (985) 219-15-63.