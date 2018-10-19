МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Повышение страховых выплат пассажирам такси не скажется на стоимости поездок, этот вопрос в законопроекте прорабатывается парламентариями отдельно, заверил председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет в четыре раза повысить страховую выплату пассажирам легковых такси — до 2 миллионов рублей. Документ, внесенный группой депутатов, направлен на повышение безопасности пассажиров легковых такси и их финансовую защиту в случае причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу. Для этого предлагается распространить на легковые такси систему обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП). Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков ранее высказывал опасения, что принятие законопроекта может привести к удорожанию поездок.

"Принятие законопроекта о повышении страхования пассажиров такси к подорожанию стоимости проезда не приведет, то есть цена для самого пассажира, который пользуется услугами легкового такси, не возрастет. Это будет реализовываться не за счет пассажира, а, скорее всего, за счет заказчика такси, который будет получать лицензию на право оказания этих услуг. Сейчас этот вопрос в законопроекте прорабатывается", — сказал РИА Новости Москвичев.

"Мы можем об этом с уверенностью говорить, потому что 5 лет назад вводился подобный вид страхования ответственности перевозчика перед пассажирами на городском пассажирском транспорте. Тогда в тарифе это отразилось повышением всего на 5 копеек", — добавил парламентарий.