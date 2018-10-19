МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вопрос о передаче найденного в подмосковном Щелково мальчика будет решен только после розыска его родителей и родных, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в социальной сети Instagram.

Ранее стало известно, что 14 октября в подъезде многоэтажного дома в Щелково Московской области жильцы нашли мальчика, на вид которому 1,5 года. Медики не обнаружили у ребенка телесных повреждений. Следственный комитет начал проверку информации о возможном преступлении в отношении близких ребенка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Оставление в опасности". Позднее в СМИ появилась информация о том, что более десяти человек готовы взять мальчика под опеку.

"Вопрос о дальнейшем жизнеустройстве малыша будет решен с учетом результатов розыска его родителей и родственников, имеющих преимущественное право быть его опекунами. Очень надеюсь, что его близкие найдутся", — написала Мишонова.

Она также добавила, что в соответствии с семейным законодательством ребенок может быть передан на воспитание только тем гражданам, которые имеют заключение о возможности быть замещающим родителем. В некоторых случаях может быть принято решение о временном назначении опекуна. Для этого органам опеки и попечительства необходимо проверить его жилищные условия.